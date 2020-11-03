В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Такую информацию предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В Москве скончались 68 пациентов", – подтвердили в Оперштабе.
Отмечается, что у всех пациентов была выявлена пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве составило 7 004 человека.
За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Из них 4 421 случай не имел клинических проявлений болезни.
В Москве подтвердили 5 150 новых случаев COVID-19. При этом за сутки госпитализировали 1 355 пациентов.
В Москве выявили 5 150 новых случаев коронавируса
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