В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Такую информацию предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 68 пациентов", – подтвердили в Оперштабе.

Отмечается, что у всех пациентов была выявлена пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве составило 7 004 человека.

За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Из них 4 421 случай не имел клинических проявлений болезни.

В Москве подтвердили 5 150 новых случаев COVID-19. При этом за сутки госпитализировали 1 355 пациентов.

В Москве выявили 5 150 новых случаев коронавируса

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