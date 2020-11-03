В Минздраве заявили, что делают все необходимое для контроля над ситуацией с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав делает все необходимое, чтобы держать ситуацию с COVID-19 под контролем. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство делает все, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем. Основные задачи состоят сейчас в том, чтобы пациенты, которым необходимы дополнительные виды помощи, например компьютерная томография или лечение в стационарных условиях, оперативно эту помощь получали", – сказал Кузнецов.

Ранее глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава России Инна Куликова назвала загрузку коечного фонда, дефицит кадров и диагностики основными проблемами в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что в мире настал критический этап пандемии коронавируса. По ее мнению, ситуация будет оставаться тяжелой в течение следующих нескольких месяцев.

За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений. В Москве выявлено 5 150 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

