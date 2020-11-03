Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:42

В Минздраве заявили, что делают все необходимое для контроля над ситуацией с COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав делает все необходимое, чтобы держать ситуацию с COVID-19 под контролем. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство делает все, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем. Основные задачи состоят сейчас в том, чтобы пациенты, которым необходимы дополнительные виды помощи, например компьютерная томография или лечение в стационарных условиях, оперативно эту помощь получали", – сказал Кузнецов.

Ранее глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава России Инна Куликова назвала загрузку коечного фонда, дефицит кадров и диагностики основными проблемами в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что в мире настал критический этап пандемии коронавируса. По ее мнению, ситуация будет оставаться тяжелой в течение следующих нескольких месяцев.

За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений. В Москве выявлено 5 150 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

Назальная вакцина от коронавируса проходит исследования

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать