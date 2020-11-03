В ВОЗ предупредили о критическом этапе пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что в мире настал критический этап пандемии коронавируса. По ее мнению, ситуация будет тяжелой в течение следующих нескольких месяцев, пишет ТАСС.
"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Некоторые страны в тяжелом положении, следующие несколько месяцев будут очень сложными", – пояснила Вуйнович.
Представитель ВОЗ также обратила внимание на то, что количество смертельных случаев остается относительно стабильным, в то время как число заразившихся увеличивается.
Всемирная организация здравоохранения призывает принимать надлежащие меры для профилактики коронавируса для предотвращения новых смертей. Там также отметили, что вакцины, средства диагностики и лечения должны быть доступными во всех странах.
По словам Вуйнович, в рамках механизма COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, до конца 2021 года ВОЗ планирует распространить в мире до 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19. Она также добавила, что и сама сделает себе прививку любой вакциной, которая будет рекомендована ВОЗ.
За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений, уточнили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом
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