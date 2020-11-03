В России разрабатывают систему контроля использования масок

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России разрабатывают систему, которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты, сообщает RT.
В пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали, что система технического зрения получила название "Маска". Она поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, а также посетителями государственных учреждений.
Система также будет оперативно оповещать о нарушениях ответственных сотрудников. Ожидается, что с ее помощью снизится вероятность распространения инфекции в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях.
Информировать лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будут с помощью мобильного приложения. Уведомления о нарушениях будут приходить прямо на телефон.
Система будет формировать отчеты о нарушениях за заданные периоды и может быть интегрирована со смежными информационными системами больниц и клиник.
Разработчики считают, что проект позволит снизить число инфицированных COVID-19, а также другими вирусными заболеваниями среди персонала учреждений и их посетителей.
Ранее сообщалось, что свыше 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима с начала осени. При этом начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.
Также столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Было установлено, что там не носят маски и перчатки. Кроме того, в БЦ нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.
За нарушение масочного режима оштрафовали более 10,5 тысячи москвичей за две недели
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