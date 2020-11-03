Ученые определили фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центре по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что беременные женщины умирают от COVID-19 чаще других пациенток женского пола. Об этом сообщает The Washigton Post.

Для того чтобы сделать такие выводы, ученые проанализировали статистику, собранную с 22 января по 3 октября. В издании отмечают, что за это время было обследовано более 19 тысяч беременных женщин с кронавирусной инфекцией, из них умерли 33 человека, летальность в данной группе составила 0,2%. Среди небеременных пациентов этот показатель оказался вдвое меньше.

В центре по контролю и профилактике заболеваний предположили, что это может быть связано с теми изменениями, которые происходят в организме беременной женщины: с учащением пульса, потреблением кислорода, снижением емкости легких, сдвигами с работе иммунной системы организма.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, когда можно беременеть после перенесенного COVID-19. Специалист рекомендовала при планировании беременности подождать три месяца.