Врач рассказала, когда можно беременеть после перенесенного коронавируса

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рекомендовала женщинам после перенесенного коронавируса при планировании беременности подождать три месяца, передает News.ru.

"Нужно обязательно подождать три месяца после полного выздоровления, поскольку используются различные препараты, которые могут негативно сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате. Также я бы рекомендовала использовать гормональную контрацепцию в период восстановления. Это поможет сохранить яйцеклетки в неприкосновенности", – рассказала Ерофеева.

Врач уточнила, что при легкой форме коронавируса гормональные таблетки можно начинать принимать уже с первых дней улучшения самочувствия. При этом специалист подчеркнула, что дозировки препаратов должны быть минимальными.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что беременеть после прививки от коронавирусной инфекции неопасно. В то же время специалист уточнил, что планировать зачатие можно только после вакцинации, а не в период между первой и второй прививками.