Применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат пропал из аптек России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России раскупили жизненно важный препарат "Клексан", который применяется для лечения коронавирусной инфекции. Производитель объяснил, что такая ситуация сложилась из-за ажиотажного спроса, сообщает РБК.
Гендиректор компании Сергей Шуляк уточнил, что продажи "Клексана" по РФ в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В условиях пандемии, повышенного спроса продажи препарата, если он есть в наличии, должны расти, а мы видим, что они падают", – сказал он. По словам генерального директора, препарата сейчас нет физически. Он не исключил, что из-за проблем с маркировкой "Клексан" остается на складе и его не получается реализовать.
Информация о дефиците лекарства из-за повышенного спроса была подтверждена Минздравом. "Обычно "Клексан" назначается женщинам в период беременности, поэтому ввозимый в страну объем препарата до начала пандемии полностью покрывал имеющийся спрос", – заявили представители министерства здравоохранения.
В ведомстве пояснили, что очередная поставка этого лекарства была осуществлена 22 октября. "Препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях", – добавили представители Минздрава России.
Ранее говорилось, что лечащихся от коронавируса на дому обеспечат бесплатными препаратами. В списке представлены 11 лекарств, которые врачи назначают пациентам чаще всего.
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