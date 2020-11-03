В России выявили 18 648 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений, уточнили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
В Москве выявлено 5 150 случаев, в Санкт-Петербурге – 944, в Московской области – 567, в Нижегородской области – 391, в Архангельской области – 387, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 303, в Воронежской области – 302, в Свердловской области – 283, в Иркутской области – 239, в Республике Бурятия – 236, в Забайкальском крае – 233, в Республике Коми – 229, в Хабаровском крае – 226, в Алтайском крае – 225.
Всего в России зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Дагестан, Республике Татарстан, Чеченской Республике – 0,5%, в Московской области, Чувашской Республике – 0,6%, в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском крае – 0,7%.
За последние сутки в стране подтверждено 355 летальных случаев. За весь период по России от коронавируса умерли 28 828 человек. За прошедшие сутки выписан 15 331 человек, за весь период – 1 251 364 человека.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают систему, которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.
В пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали, что система технического зрения получила название "Маска". Она поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, а также посетителями государственных учреждений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: