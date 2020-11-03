В России выявили 18 648 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений, уточнили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

В Москве выявлено 5 150 случаев, в Санкт-Петербурге – 944, в Московской области – 567, в Нижегородской области – 391, в Архангельской области – 387, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 303, в Воронежской области – 302, в Свердловской области – 283, в Иркутской области – 239, в Республике Бурятия – 236, в Забайкальском крае – 233, в Республике Коми – 229, в Хабаровском крае – 226, в Алтайском крае – 225.

Всего в России зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Дагестан, Республике Татарстан, Чеченской Республике – 0,5%, в Московской области, Чувашской Республике – 0,6%, в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском крае – 0,7%.

За последние сутки в стране подтверждено 355 летальных случаев. За весь период по России от коронавируса умерли 28 828 человек. За прошедшие сутки выписан 15 331 человек, за весь период – 1 251 364 человека.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают систему, которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.

В пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали, что система технического зрения получила название "Маска". Она поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, а также посетителями государственных учреждений.