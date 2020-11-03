Еще 3 647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в столице выздоровели еще 3 647 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии болезнь в городе смогли перебороть 321 679 человек. После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев коронавируса. Из них 4 585 случаев – без клинических проявлений.

В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19. За последние сутки в городе подтвердили 4 796 новых случаев коронавируса.

Как заявил Владимир Путин, пандемия показала эффективность системы здравоохранения РФ. При этом российский лидер обратил внимание и на проблемы в данной области.

На этом фоне россиян предупредили о возможном распространении нового штамма COVID-19. Отмечалось, что новый вид вируса является более опасным для здоровья.

