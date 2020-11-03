Еще 3 647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в столице выздоровели еще 3 647 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего с начала пандемии болезнь в городе смогли перебороть 321 679 человек. После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.
За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев коронавируса. Из них 4 585 случаев – без клинических проявлений.
В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19. За последние сутки в городе подтвердили 4 796 новых случаев коронавируса.
Как заявил Владимир Путин, пандемия показала эффективность системы здравоохранения РФ. При этом российский лидер обратил внимание и на проблемы в данной области.
На этом фоне россиян предупредили о возможном распространении нового штамма COVID-19. Отмечалось, что новый вид вируса является более опасным для здоровья.
В Москве выявили 4 796 новых случаев заражения коронавирусом
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