Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с пандемией. Об этом рассказала глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава России Инна Куликова, сообщает ТАСС.

Среди основных пунктов эксперт отметила загрузку коечного фонда. Также Куликова обратила внимание на дефицит квалифицированных кадров и диагностики. Кроме того, специалист заявила о необходимости акцента на амбулаторном обеспечении пациентов лекарственными препаратами.

По словам Куликовой, сейчас система здравоохранения и ее инфраструктура испытывают большую нагрузку, возросшую в несколько раз.

Ранее Владимир Путин рассказал, что система здравоохранения может мобилизоваться для решения общенациональных задач. Глава государства подчеркнул эффективность данной сферы в РФ.