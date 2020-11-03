Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 355 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.

В столице выявили 5 150 новых случаев коронавируса. 42,4% новых заболевших – это люди от 18 до 45 лет, еще 28,6% – возрастная группа от 45 до 65 лет.

Кроме того, новых заболевших выявили среди людей в возрасте от 66 до 79 лет – это 11,6%. Еще 3,8% составляют люди старше 80 лет, 13,6% – дети.

Всего в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.

