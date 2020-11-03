Врачи не нашли связи между смертностью от COVID-19 и группой крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг зависимость течения коронавируса от группы крови, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость. Достоверных различий не получили", – написал специалист в своем Facebook.

Ранее СМИ писали о том, что зарубежные ученые выявили влияние группы крови на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом. По мнению экспертов, тяжелее всего COVID-19 переносят люди со второй группой крови.

В центре по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что беременные женщины умирают от COVID-19 чаще других пациенток женского пола.