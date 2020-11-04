За сутки в Москве госпитализировали 1 453 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За сутки Москве госпитализированы 1 453 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

На аппаратах ИВЛ находятся 367 человек.

Всего в городе подтвердили 5 826 новых случаев коронавируса. 41,6% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – в возрасте от 46 до 65 лет. Также в Оперштабе сообщили, что среди новых случаев заражения 12,3% – дети, 11,7% – люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,2% – граждане старше 80 лет.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 693 454 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Татарстан и Республике Дагестан – по 0,5%. В Московской области и Чувашской Республике этот показатель равен 0,6%.