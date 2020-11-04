Лавров заявил о готовности России к сотрудничеству в вакцинации от COVID-19 на площадке СЕ

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в области вакцинации от COVID-19 Россия готова сотрудничать и на площадке Совета Европы, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что защита здоровья граждан выше соображений политического характера и экономических расчетов.
"У нас сертифицирована первая вакцина от коронавируса Спутник V. Разрабатываем еще две. Успехи нашей страны в этой области не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан", – отметил министр.
Лавров считает, что пандемия коронавируса показала, на сколько важно европейцам быть сплоченными перед лицом угрозы.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.
Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.
Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции может начаться уже в конце текущего года. По словам президента, в первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ.
Назальная вакцина от коронавируса проходит исследования
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: