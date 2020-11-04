Лавров заявил о готовности России к сотрудничеству в вакцинации от COVID-19 на площадке СЕ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в области вакцинации от COVID-19 Россия готова сотрудничать и на площадке Совета Европы, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что защита здоровья граждан выше соображений политического характера и экономических расчетов.

"У нас сертифицирована первая вакцина от коронавируса Спутник V. Разрабатываем еще две. Успехи нашей страны в этой области не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан", – отметил министр.

Лавров считает, что пандемия коронавируса показала, на сколько важно европейцам быть сплоченными перед лицом угрозы.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.

Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции может начаться уже в конце текущего года. По словам президента, в первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ.