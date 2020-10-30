Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от ковида получили первую прививку

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20 тысяч участников исследования, еще 10 тысяч человек получили оба компонента препарата, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, все участники исследования чувствуют себя хорошо.
"Да, сегодня продолжаются клинические исследования вакцины от коронавируса, участниками которого должны стать 40 тысяч человек", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, в рамках гражданского оборота сейчас вакцину получают врачи и учителя.
"Сегодня мы делаем прививку от коронавирусной инфекции специалистам из группы риска – это учителя, врачи. Всего из них уже прошли вакцинацию около 2,5 тысячи человек", – сказала Ракова.
Ранее генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев не исключил, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса "Спутник V" может стартовать в конце ноября. По его словам, обсуждение, совещания и работа по этому вопросу проходят почти каждый день. Он отметил, что в масштабирование производства вакцины "Спутник V" вовлечено пять производственных площадок.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что массовой вакцинации от COVID-19 ждать осталось недолго. Она заявляла, что перед запуском каждая серия должна пройти определенные этапы, обеспечивающие их безопасность.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.
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