ЕК назвала условие для поставки вакцины от COVID-19 в Евросоюз

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что существуют определенные условия для ввоза вакцины от коронавируса на территорию Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС", – объяснил Мамер.

По словам специалиста, действующие на территории содружества нормы не позволяют закупить препарат и сразу направить его в действие.

Эрик Мамер добавил, что ЕС сейчас ведет переговоры только о вакцинах, которые производятся в Европе. Он опроверг контакты с Россией и Китаем, но допустил, что поставки могут быть организованы позднее.

Накануне глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС выработали порядок распространения вакцины от COVID-19 в рамках содружества. Поставки будут равномерными, пропорционально численности населения каждой страны.

Посольство США в Киеве в октябре исключило возможность покупки Украиной российской вакцины от коронавирусной инфекции. В своем заявлении диппредставительство указало на то, что безопасность препарата не доказана.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.

Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

