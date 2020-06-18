Песков назвал абсурдными обвинения в дезинформации ЕС по коронавирусу

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения России в организации дезинформации по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Это ранее утверждала Еврокомиссия. По ее мнению, Россия и Китай участвуют "в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире".

"Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией", – сообщил Песков.

Представитель Кремля также опроверг утверждения о занижении в России данных о смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом. Журналисты CNN обратили внимание, что в РФ умирает меньше людей, чем в других странах.

"Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?" – заявил Песков.

Говоря о количестве выявленных в стране случаев заражения, он констатировал, что в России проводят как можно больше тестов. Чем больше их, тем больше случаев выявляется, пояснил он.

На вопрос о том, как сказалась пандемия на рейтинге Владимира Путина, пресс-секретарь российского лидера ответил, что президента не беспокоит это. По его словам, власти озабочены пандемией и ее влиянием на экономику страны.