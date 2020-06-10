В Кремле опровергли предположения о заниженной смертности от COVID-19 в РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженных показателях смертности от коронавируса в России. Об этом он заявил в интервью CNN.
У Пескова поинтересовались, существует ли возможность манипуляции статистикой по COVID-19 в РФ. Журналисты американского телеканала отметили, что в России фиксируется значительно меньше смертей пациентов с коронавирусом, чем в других странах.
"Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", – парировал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ особо отметил, что Владимира Путина не волнует его рейтинг при принятии решений.
"Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге", – пояснил Песков.
Он добавил, что политические лидеры, постоянно думающие лишь о своем рейтинге, не способны принимать ответственные решения.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19 в столице. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости данных о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: