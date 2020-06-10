В Кремле опровергли предположения о заниженной смертности от COVID-19 в РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженных показателях смертности от коронавируса в России. Об этом он заявил в интервью CNN.

У Пескова поинтересовались, существует ли возможность манипуляции статистикой по COVID-19 в РФ. Журналисты американского телеканала отметили, что в России фиксируется значительно меньше смертей пациентов с коронавирусом, чем в других странах.

"Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", – парировал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ особо отметил, что Владимира Путина не волнует его рейтинг при принятии решений.

"Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге", – пояснил Песков.

Он добавил, что политические лидеры, постоянно думающие лишь о своем рейтинге, не способны принимать ответственные решения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19 в столице. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости данных о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.