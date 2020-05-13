Депздрав опроверг данные о занижении показателей смертности от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным опровержением информации о некорректном подсчете числа умерших от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением", – указано в сообщении.
В Депздраве подчеркнули, что столица в инициативном порядке опубликовала данные за апрель, причем до федеральных структур. Специалисты также назвали некорректным сравнение показателей смертности в месячной динамике.
"В апреле 2020 года действительно, по данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше", – отметили в ведомстве.
Порядок установления диагноза умерших, у которых ранее наблюдалось подозрение на коронавирусную инфекцию, подразумевает медицинское вскрытие по рекомендациям Минздрава России. Данная процедура проводится в 100% случаев, в отличие от ряда иных стран, говорится в сообщении.
В Депздраве заявили, что из общего числа умерших в Москве за апрель 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония. Кроме того, было установлено влияние хронических заболеваний на осложнения по COVID-19.
Рост смертности в Москве также объяснили типичной клинической картиной для сезонного повышения заболеваемости ОРВИ. Инфекционное заболевание в подобных случаях зачастую провоцирует новые болезни или обострение хронических патологий.
Наконец специалисты отметили, что в Москве и ряде других мировых столиц смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. При этом даже при максимальном охвате дополнительных случаев смертности их число будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности от коронавируса в Нью-Йорке или Лондоне.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 4 703 новых случая COVID-19, а общее их число достигло 126 004.
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