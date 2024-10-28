Крыша многоэтажки загорелась на Ленинском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание произошло на крыше многоэтажного дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. В данный момент проводится эвакуация жильцов дома.

Из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86, сообщили в столичном Дептрансе. На месте уже работают оперативные городские службы.

Деревянная продукция и лакокрасочные изделия загорелись ранее в селе Красная Пахра в ТиНАО, на улице Заводской. На место сразу подъехали пожарно-спасательные подразделения, которые принялись тушить возгорание.

Спустя некоторое время сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал.