В 17-этажке на северо-западе Москвы вспыхнул пожар

В столичном Митине пожар охватил стилобат жилого здания по адресу улица Дубравная, дом 40. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, в жилом доме на первом этаже располагаются сеть магазинов и аптек. В МЧС подчеркнули, что до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 5 человек. По словам администрации, больше в здании нет людей.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковной Балашихе в микрорайоне Салтыковка вечером 21 октября. По уточненным данным, площадь возгорания составила 625 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.