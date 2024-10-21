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21 октября, 23:36

Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе

Фото: 123RF/tayo76

Пожар произошел на складе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. На месте уже работают сотрудники МЧС. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Площадь возгорания, предварительно, составляет 400 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. Всего к тушению огня привлечено 30 пожарных и 6 единиц техники.

Ранее мужчина погиб при пожаре в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. Точную причину происшествия специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Еще один пожар произошел до этого в частном доме на Дорожной улице в ТиНАО. На площади 100 квадратных метров загорелась кровля. Через некоторое время пожарные потушили огонь.

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