Трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Фото: МЧС России

Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В поселке Уральском загорелся двухэтажный многоквартирный дом. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков 1, 3 и 5 лет", – указано в сообщении.

Мать детей с ожогами была госпитализирована, на место происшествия выдвинулись психологи ведомства. Пожар был потушен на 140 квадратных метрах, с огнем боролись 20 специалистов и 5 единиц техники.

Ранее в Тульской области загорелся частный дом. В результате пожара погибли трое детей 8, 3 и 4 лет. В момент возгорания родителей не было дома. Установлено, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах.