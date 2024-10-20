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02:28

Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Трое детей погибли на пожаре в частном доме в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В деревне Демидовка загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки 8 лет, мальчиков 3 и 4 лет", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что родителей дома не было, а жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Открытое горение было ликвидировано на 48 квадратных метрах, на месте работают 15 спасателей и 6 единиц техники.

Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Тогда обошлось без пострадавших.

Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске

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