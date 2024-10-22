22 октября, 17:55Происшествия
Пожар на складе в Балашихе полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные полностью ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло на складе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе вечером 21 октября. Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
По уточненным данным, площадь возгорания составила 625 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.
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