Пожар в Краснопахорском районе Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожарные потушили возгорание в селе Красная Пахра в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не сообщаются.

Пожар на улице Заводской в селе Красная Пахра случился в ночь на 27 октября. Огонь охватил деревянную продукцию и лакокрасочные изделия. На место сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Ранее авария с участием легкового автомобиля и грузовой "ГАЗели" произошла на 101-м километре МКАД. В результате столкновения один из автомобилей загорелся, однако прибывшие пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 4 квадратных метров, а также вызволили пострадавшего из автомобиля.