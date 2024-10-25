Открытое горение в 17-этажном доме на северо-западе Москвы ликвидировано

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Спасатели ликвидировали открытое горение в 17-этажном жилом доме на северо-западе столицы, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в столичном Митине дням в пятницу, 25 октября. Огонь охватил стилобат жилого здания на Дубравной улице, доме 40. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули пять человек.

Вечером 21 октября пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковной Балашихе в микрорайоне Салтыковка. По уточненным данным, площадь пожара составила 625 квадратных метров.

В результате произошедшего пострадавших не было. К тушению привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.