24 октября, 15:35Происшествия
Пожар произошел в подвале отеля The Carlton в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожар произошел в подвале отеля The Carlton на Тверской улице в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
В телеграм-канале столичного управления МЧС подтвердили, что на Тверской улице происходило возгорание вещей и мебели. По данным ведомства, огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
МЧС подчеркнуло, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в микрорайоне Салтыковка в Балашихе загорелся склад. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар. По последним данным, площадь возгорания составляла 625 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.
Гаражи загорелись в Некрасовке