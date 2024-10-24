Пожар произошел в подвале отеля The Carlton в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в подвале отеля The Carlton на Тверской улице в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В телеграм-канале столичного управления МЧС подтвердили, что на Тверской улице происходило возгорание вещей и мебели. По данным ведомства, огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

МЧС подчеркнуло, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в микрорайоне Салтыковка в Балашихе загорелся склад. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар. По последним данным, площадь возгорания составляла 625 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.