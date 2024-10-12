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Происшествия

Пожар вспыхнул в жилом доме на Ивановской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в одном из жилых домов на Ивановской улице в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Уточняется, что возгорание началось на 22 этаже дома.

Всего на месте работают 39 специалистов и 10 единиц техники МЧС. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в "Доме-корабле" на Большой Тульской улице. Возгорание площадью 40 квадратных метров началось в одной из квартир на шестом этаже здания. Спустя время сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 55 "квадратах". Пожарные передали медикам 14 жильцов дома.

В результате произошедшего два человека погибли. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.

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