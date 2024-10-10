10 октября, 06:29Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на Большой Тульской улице в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Возгорание было потушено на площади 55 квадратных метров.
Огнеборцы также спасли 14 человек при пожаре. В данный момент всех спасенных жильцов осматривают врачи. Кроме того, самостоятельно из подъезда на улицу вышли около 80 человек.
Пожар в одном из жилых домов на Большой Тульской улице произошел ранним утром 10 октября. Первоначально площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.
Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже дома. На место сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые спустя некоторое время ликвидировали открытое горение.