Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре на Большой Тульской улице

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные спасли трех человек при пожаре в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что огнеборцы ликвидировали открытое горение. О возможных пострадавших при пожаре пока не сообщалось.

Пожар в одном из домов на Большой Тульской улице произошел ранним утром 10 октября. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже.

Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.