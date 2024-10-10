Пожарные тушат возгорание в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже дома. На месте уже находятся пожарно-спасательные подразделения, которые принялись тушить огонь.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.

Вечером 9 октября пожар вспыхнул на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Предварительно, загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, после чего огонь распространился по всей площади рынка.

Через некоторое время возгорание локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар.