09 октября, 17:27Происшествия
Пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске локализован
О возгорании на рынке стало известно ранее. Предварительно сообщалось, что загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, доме № 2. Позже огонь разошелся по всей площади рынка.
Информация о причинах пожара уточняется. Пострадавших, предварительно, нет. По данным МЧС, самостоятельно эвакуировались около 100 человек.
На месте задействован 81 специалист и 26 единиц техники. В работах также заняты около 20 полицейских и росгвардейцев.