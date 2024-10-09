Пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

О возгорании на рынке стало известно ранее. Предварительно сообщалось, что загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, доме № 2. Позже огонь разошелся по всей площади рынка.

Информация о причинах пожара уточняется. Пострадавших, предварительно, нет. По данным МЧС, самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

На месте задействован 81 специалист и 26 единиц техники. В работах также заняты около 20 полицейских и росгвардейцев.

