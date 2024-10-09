Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, доме № 2, уточнил собеседник агентства. В данный момент уточняется информация о пострадавших, причинах пожара и его площади.



Между тем днем 8 октября неподалеку от села Курунзулай Забайкальского края начался природный пожар. Угрозы населенным пунктам не было, огонь тушили 119 человек. Лишь ночью удалось его локализовать на площади в 20 тысяч гектаров, а затем и ликвидировать.

Кроме того, пожарные потушили загоревшееся производственное здание на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области. Крупное возгорание вспыхнуло в ночь на 9 октября. Загорелась кровля одноэтажного производственного здания.