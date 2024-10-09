09 октября, 16:16Происшествия
Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске
Загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, доме № 2, уточнил собеседник агентства. В данный момент уточняется информация о пострадавших, причинах пожара и его площади.
Кроме того, пожарные потушили загоревшееся производственное здание на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области. Крупное возгорание вспыхнуло в ночь на 9 октября. Загорелась кровля одноэтажного производственного здания.
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