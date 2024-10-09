Крупный пожар произошел в промзоне в Кемеровской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупное возгорание вспыхнуло на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области. Здесь загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Сотрудники МЧС уже локализовали пожар, всего в тушении задействованы 25 человек и 7 единиц техники.

Информации о возможных пострадавших при пожаре не поступало.

Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек.