09 октября, 04:58Происшествия
Крупный пожар произошел в промзоне в Кемеровской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Крупное возгорание вспыхнуло на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области. Здесь загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Сотрудники МЧС уже локализовали пожар, всего в тушении задействованы 25 человек и 7 единиц техники.
Информации о возможных пострадавших при пожаре не поступало.
Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.
Еще один пожар произошел в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек.
Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске