Природный пожар в Забайкалье потушен на площади 20 тысяч гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание травы в Борзинском районе Забайкальского края. Об этом пишет пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Природный пожар начался еще днем 8 октября неподалеку от села Курунзулай. Угрозы населенным пунктам не было, пожар тушили 119 человек. Лишь ночью удалось его локализовать на площади в 20 тысяч гектаров, а затем и ликвидировать полностью.

Ранее открытое горение было ликвидировано в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Никто не пострадал, но из соседнего дома были эвакуированы 35 человек. Для тушения пожара задействовали 27 специалистов и 8 единиц спецтехники.

