Число эвакуированных из-за пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилось до 1 129

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Количество эвакуированных из-за пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилось до 1 129 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

"В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются", – говорится в сообщении.

Возгорание на нефтебазе произошло утром 7 октября. Жертв и пострадавших нет. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. На нефтебазе горят три резервуара с нефтепродуктами. На месте продолжают работать спасатели.

