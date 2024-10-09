09 октября, 17:04Происшествия
Площадь пожара в подмосковном Ногинске составила 3 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Предварительная площадь пожара на рынке в подмосковном Ногинске составляет 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как отмечается в сообщении, территория рынка по улице Декабристов горит по всей площади. Сейчас на месте работает 81 специалист и 26 единиц техники.
Пострадавших, предварительно, нет.
При этом локализация пожара прогнозируется ближе к полуночи, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию округа.
Как отмечается, дым будет продолжать распространяться в связи с большим объемом горящих искусственных материалов. Самостоятельно эвакуировались около 100 человек. Заняты в обеспечении порядка около 20 полицейских и росгвардейцев, уточнили в пресс-службе.
О пожаре на центральном рынке Ногинска стало известно ранее. Предварительно сообщалось, что загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов, доме № 2. Информация о причинах пожара уточняется.