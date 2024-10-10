Неисправная проводка стала причиной пожара в столичном "Доме-корабле"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в "Доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве, пишет пресс-служба столичного СКР.

Сейчас следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. По факту случившегося пожара проводится доследственная проверка.

Все произошло ночью 10 октября, когда на шестом этаже дома загорелась одна из квартир. Ликвидировавшие пожар спасатели нашли в жилище тела двух человек – женщины и мужчины.

Возгорание было потушено на площади 55 квадратных метров. В итоге были спасены 14 человек, еще около 80 смогли выйти на улицу самостоятельно.