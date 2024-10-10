СК возбудил дело по факту гибели двух человек в пожаре в столичном "Доме-корабле"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, сообщает столичный Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Правоохранители возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

"Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская", – отметила пресс-служба комитета.

О пожаре в "Доме-корабле" стало известно утром 10 октября. Возгорание площадью 40 квадратных метров началось в одной из квартир на шестом этаже здания. Спустя время сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 55 "квадратах". Пожарные передали медикам 14 жильцов дома.

Также сообщилось, что причиной пожара могла стать неисправная проводка. Следователи продолжают работу на месте происшествия.