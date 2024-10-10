Прокуратура показала кадры сгоревшей квартиры в московском "Доме-корабле"

Появились кадры сгоревшей квартиры в "Доме-корабле" на Большой Тульской улице, они были представлены пресс-службой столичной прокуратуры.

Пожар в "Доме-корабле" произошел ранним утром 10 октября. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже. На месте происшествия прибыли 47 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировавшие пожар спасатели нашли в жилище тела двух человек – женщины и мужчины.