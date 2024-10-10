Движение транспорта перекроют в центре Москвы 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 10:07

Происшествия

Прокуратура показала кадры сгоревшей квартиры в московском "Доме-корабле"

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Появились кадры сгоревшей квартиры в "Доме-корабле" на Большой Тульской улице, они были представлены пресс-службой столичной прокуратуры.

Пожар в "Доме-корабле" произошел ранним утром 10 октября. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже. На месте происшествия прибыли 47 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировавшие пожар спасатели нашли в жилище тела двух человек – женщины и мужчины.

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возгорание было потушено на площади 55 квадратных метров. В итоге были спасены 14 человек, еще около 80 смогли выйти на улицу самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара в "Доме-корабле" стала неисправная проводка.

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика