10 октября, 10:07Происшествия
Прокуратура показала кадры сгоревшей квартиры в московском "Доме-корабле"
Пожар в "Доме-корабле" произошел ранним утром 10 октября. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже. На месте происшествия прибыли 47 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировавшие пожар спасатели нашли в жилище тела двух человек – женщины и мужчины.было потушено на площади 55 квадратных метров. В итоге были спасены 14 человек, еще около 80 смогли выйти на улицу самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара в "Доме-корабле" стала неисправная проводка.