Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в металлическом ангаре в столичном районе Свиблово. Об этом пресс-служба главка МЧС РФ по Москве сообщила в телеграм-канале.

Как указало ведомство, по адресу проезд Русанова, дом 35, загорелся мусор в неэксплуатируемом ангаре. На месте ЧП работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на Красноармейской улице в Москве. В квартире на втором этаже загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли восемь человек, еще троих эвакуировали. Возгорание ликвидировали на площади 10 "квадратов".

До этого на Складочной улице загорелось кафе на площади 30 "квадратов". Людей в здании не было. На месте пожара работал 21 человек и шесть единиц техники. Спустя время огонь потушили.