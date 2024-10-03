Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на севере Москвы

Фото: МЧС России

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме на Красноармейской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

"На Красноармейской улице происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 2-ом этаже 7-ми этажного жилого дома", – указано в сообщении.

Пожарные спасли с вышележащих этажей здания 8 человек, еще троих – эвакуировали. Однако в ходе тушения пожара было обнаружено тело без признаков жизни.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в кафе на Складочной улице столицы. Информация о возгорании в районе Савеловского вокзала поступила около 17:04. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Людей в здании не было.

На месте происшествия работал 21 человек, к тушению были привлечены 6 единиц техники. Принятыми мерами пожар был локализован и ликвидирован.