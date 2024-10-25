25 октября, 10:05Происшествия
ДТП с пожаром произошло на 101-м километре МКАД
В результате столкновения один из автомобилей загорелся, однако прибывшие пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 4 квадратных метров, а также вызволили пострадавшего из автомобиля. Сейчас на месте работают 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
Ранее две машины столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате чего одна из них, Mercedes-Benz Gelandewagen, опрокинулась на бок. Аварию на Угрешской улице спровоцировал водитель премиальной иномарки, который пропустил момент для поворота, а затем врезался в попутное авто.
Два автомобиля столкнулись в Южном Бутове