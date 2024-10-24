Автомобиль Gelandewagen пересек две полосы и устроил ДТП на развязке в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Две машины столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате чего одна из них опрокинулась на бок. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Угрешской улице в районе дома 26, строения 1. На кадрах, которые разместило ведомство, видно, что аварию спровоцировал водитель Mercedes-Benz Gelandewagen, который двигался по развязке и пропустил момент для поворота.

После этого он резко свернул из крайней правой полосы, пересек две полосы, врезался в попутный автомобиль, снес ограждение, зацепил грузовик и перевернулся.

На месте ДТП были задействованы оперативные службы города. В департаменте предупреждали, что движение в районе аварии затруднено, поэтому автомобилистам порекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Спустя время движение на Угрешской улице удалось восстановить.

Также департамент предупредил о затруднении на 6 километров движения на МСД в районе Вернисажной улицы, владении 11, из-за произошедшего там ДТП. На участке столкнулись сразу несколько автомобилей. В данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города. В связи с этим ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

