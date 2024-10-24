Смерть водителя спровоцировала ДТП на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина скончался за рулем автомобиля, что спровоцировало аварию на северо-западе Москвы, сообщает предварительные данные Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло в районе дома 8 на улице Барышихе. По предварительным данным, водителю автомобиля Kia стало плохо, в результате чего он наехал на два припаркованных транспортных средства.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло на улице Спиридоновке, в районе дома 24/1, поздно вечером 23 октября. После столкновения обе машины вылетели на тротуар. Движение в районе аварии не было затруднено.

В результате столкновения двух машин в центре Москвы пострадали два человека. По словам очевидцев, водители BMW и Toyota Camry устроили гонки. Не справившись с управлением, они въехали в здание. Один из водителей после ДТП оказался зажат в машине. Его достали из авто прибывшие на место спасатели.