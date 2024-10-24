Движение затруднено на МСД в районе Вернисажной улицы из-за столкновения нескольких машин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на МСД в районе Вернисажной улицы, владении 11, затруднено на 6 километров из-за произошедшего там ДТП, передает пресс-служба столичного Дептранса.

На участке столкнулись сразу несколько автомобилей. В данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с этим транспортное ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

В ночь на 24 октября ДТП произошло на улице Спиридоновке. Там после столкновения BMW и Toyota вылетели на тротуар. Очевидцы рассказывали, что водители двух иномарок якобы устроили гонку, но не справились с управлением и въехали в здание.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" в отношении водителя BMW.

Против него же был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

По версии ГАИ, ДТП произошло в момент, когда 21-летний водитель BMW двигался по встречной полосе и в районе дома 17 по улице Спиридоновке столкнулся с Toyota, которая поворачивала во двор дома. В результате аварии пострадал только 58-летний водитель Toyota. Мужчина был доставлен в медучреждение.