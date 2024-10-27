27 октября, 05:35Происшествия
Пожарные тушат возгорание в Краснопахорском районе Москвы
Фото: depositphotos/My_inspiration
Деревянная продукция и лакокрасочные изделия загорелись в селе Красная Пахра в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.
Пожар произошел на улице Заводской. На место уже подъехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее в столичном Митине пожар охватил стилобат жилого здания по адресу улица Дубравная, дом 40. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 5 человек.
Еще одно возгорание случилось в подвале отеля The Carlton на Тверской улице в Москве. Там загорелись вещи и мебель. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
Три человека пострадали в результате пожара на северо-западе Москвы