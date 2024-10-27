Пожарные тушат возгорание в Краснопахорском районе Москвы

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Деревянная продукция и лакокрасочные изделия загорелись в селе Красная Пахра в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел на улице Заводской. На место уже подъехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в столичном Митине пожар охватил стилобат жилого здания по адресу улица Дубравная, дом 40. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 5 человек.

Еще одно возгорание случилось в подвале отеля The Carlton на Тверской улице в Москве. Там загорелись вещи и мебель. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.