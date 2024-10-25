Строящееся помещение загорелось на площади 2 тыс "квадратов" в Чувашии

Фото: телеграм-канал "МЧС Чувашской Республики-Чувашии"

Строящееся помещение загорелось в деревне Лапсары Чувашской Республики, передает пресс-служба МЧС России.

Пламя уже перекинулось на соседнее двухэтажное здание, в котором производится мебель. На данный момент возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.

На месте ЧП работают 45 специалистов и 16 единиц техники. При этом, как пояснили в ведомстве, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее спасатели ликвидировали открытое горение в 17-этажном жилом доме на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в столичном Митине днем в пятницу, 25 октября. Огонь охватил стилобат жилого здания на Дубравной улице, доме 40. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули пять человек.

