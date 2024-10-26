Пожарные потушили возгорание в гостинице в Хабаровске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание в хабаровской гостинице. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Крыша трехэтажной гостиницы загорелась в Хабаровске в ночь на 26 октября. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Первоначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако затем она достигла 500 "квадратов".

Во время пожара шесть человек самостоятельно выбрались из здания, еще пятерых спасли пожарные. Троим постояльцам потребовалась госпитализация.